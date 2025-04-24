عودة "لعبة النهاية" إلى مسرح الطليعة الليلة

تعود مسرحية “لعبة النهاية” من إنتاج فرقة الطليعة بالبيت الفني للمسرح، مساء اليوم الخميس الموافق 24 أبريل الجاري، للعرض على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة.

ويقدم العرض يوميا في تمام السابعة والنصف مساء، ويبلغ سعر التذكرة 32 جنيها.

عرض لعبة النهاية

يذكر أن عرض "لعبة النهاية" من تأليف صمويل بيكيت، ومن إعداد وإخراج السعيد قابيل، ديكور ودعاية أحمد جمال، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، تمثيل محمود زكي، محمد صلاح السيسي، لمياء جعفر، محمد فوزي الريس.

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