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ثقافة وفنون

نجوم الفن في عرض "كارمن" على مسرح الطليعة (صور)

نجوم الفن في عرض
نجوم الفن في عرض كارمن، فيتو

 شهد مساء أمس الأحد عدد من نجوم الفن والمسرح، العرض المسرحي "كارمن" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة. 

وحضر العرض أمس النجم محمود حميدة، والفنان سيد رجب، والمخرج عادل عوض، الفنان رضا الجمال، وغيرهم، وذلك بحضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد". 

 

فريق مسرحية كارمن 

 "كارمن" عن رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، كتابة مسرحية محمد علي إبراهيم، تمثيل ريم أحمد، ميدو عبد القادر، نهال فهمي، محمد حسيب، ليديا سليمان، عبد الرحمن الجميل، أحمد علاء، محمد العرجاوي، محمد البدالي، ديكور وملابس أحمد شربي، استعراضات سالي أحمد، من إخراج ناصر عبد المنعم.

 

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