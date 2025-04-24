كأس النخبة، مواعيد مباريات ربع نهائي كأس آسيا للنخبة

كأس النخبة، تتجه أنظار محبي كرة القدم العربية خاصة الآسيوية، صوب مدينة جدة، التي تستعد لاحتضان الأدوار النهائية من بطولة كأس آسيا للنخبة، في نسختها الأولى بمسماها الجديد.

وتُشارك ثلاثة أندية سعودية في هذا الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للنخبة وهي الهلال، والأهلي، والنصر.

وتنطلق أولى المواجهات غدا الجمعة 25 أبريل، بلقاء يجمع الهلال مع نظيره جوانجو الكوري الجنوبي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يدخل الهلال اللقاء بروح عالية، عقب تأهله المثير في دور الـ 16، الذي قلب فيه خسارته ذهابًا بهدف، إلى فوز كاسح برباعية نظيفة إيابًا على باختاكور الأوزبكي.

فيما يواجه أهلي جدة نظيره بوريرام يونايتد التايلاندي مساء السبت المقبل على الملعب ذاته، بعد أن تجاوز عقبة الريان القطري.

بينما يستعد النصر السعودي لمواجهة قوية أمام يوكوهاما الياباني على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، بعد أن تأهل على حساب استقلال طهران الإيراني، حيث حسم لقاء الإياب بثلاثية نظيفة عقب تعادلهما سلبًا في الذهاب.



فيما يخوض السد القطري مواجهة قوية أمام فريق كاواساكي فرونتال الياباني، في مباراة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2024-2025، والتي ستقام في السابعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويتطلع السد للتتويج باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق وتوج بالبطولة مرتين؛ الأولى كانت في 1989 بالمسمى القديم للبطولة، ثم توج في 2011 بلقب دوري أبطال آسيا.

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