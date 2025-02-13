الخميس 13 فبراير 2025
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رياضة

إعلان موعد ومكان نهائي كأس النخبة الأسيوي

كأس النخبة الأسيوي،
كأس النخبة الأسيوي، فيتو

 أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مكان إقامة نهائي بطولة كأس النخبة الآسيوي للموسم الحالي 2024/2025 وهي النسخة المستحدثة من دوري أبطال آسيا.

 وتم تحديث نظام البطولة لتضم نخبة الأندية في القارة، ما يرفع من مستوى المنافسة والإثارة.

وبحسب مصادر صحفية "الرياضية" السعودية، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد ملعب المملكة أرينا لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، في الرابع من مايو المقبل.

 

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الآسيوي اعتمد إقامة مباريات الدور ربع النهائي (مباراتين) في ملعب الأول بارك، ومثلهما في ملعب المملكة أرينا، فيما يستضيف الملعبان مباراتي نصف النهائي.

وتشهد البطولة بشكلها الجديد مشاركة 24 ناديًا تم توزيعها على قسمين، بحيث يضم كل قسم 12 ناديًا في منطقتي الغرب والشرق.

وتتنافس الأندية بنظام الدوري من ذهاب وإياب، لتحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، على أن يتأهل الفائزون في دور الـ16 إلى الأدوار النهائية التي تُقام بنظام التجمُّع.

ومن المقرر أن تقام الأدوار الحاسمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 4 مايو 2025.

 

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