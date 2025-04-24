مشاجرة بالأسلحة النارية في كفر الزيات تنهي حياة أحد المارة

شهدت قرية كفور بلشاي التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مشاجرة دامية بالأسلحة النارية بين ثلاثة أشخاص، أسفرت عن مصرع أحد المارة متأثرًا بطلق ناري أصابه في الجانب الأيمن من الصدر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة مسلحة بين عدد من الأشخاص بالقرية، وسقوط أحد المارة ضحية خلال تبادل إطلاق النار.

المعاينة الأولية والتحريات

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من وحدة المباحث الجنائية بقيادة المقدم أحمد شيحة، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية والتحريات أن المشاجرة وقعت بين كل من "محمد.ع"، و"محمد.ص"، و"عبد المنعم.ح"، على خلفية خلافات مالية بينهم.

تبادل إطلاق النيران

وخلال تبادل إطلاق النيران بين المتهمين، أصيب الشاب "رامي.م.ال"، في العقد الثالث من العمر، بطلقة في الصدر، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى مستشفى كفر الزيات العام، وتم نقله لاحقًا إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

وأسفرت جهود البحث وتكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة عن ضبط المتهمين الثلاثة، والتحفظ على الأسلحة المستخدمة في الواقعة، والتي شملت بندقية آلية وسلاحًا خرطوش.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية باستكمال التحريات حول الواقعة، كما قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، تمهيدًا لتسليمه إلى ذويه ودفنه بمسقط رأسه.

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