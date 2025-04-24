محافظ المنوفية: توريد 3 آلاف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بسعة تخزينية “30 ألف طن” لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف علي أعمال التخزين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن يزيد على 3 آلاف طن منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة.

فرز الأقماح وتحديد درجة الجودة



حيث شاهد محافظ المنوفية أعمال توريد الأقماح وإستمع إلى شرح مفصل عن إجراءات فرز أنواع الأقماح وتحديد درجة الجودة والتأكد من نوعيتها، موجهًا بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وجودة الأقماح الموردة وفرزها بشكل سليم قبل استلامها وتخزينها وفقًا للاشتراطات.

كما شدد المحافظ على أهمية تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين وموردي القمح وتذليل أي معوقات قد تواجههم وتشجيعهم علي توريد أكبر كميات ممكنة من القمح كونه محصول إستراتيجي يمثل أمنًا قوميًا هامًا.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بشبين الكوم وبحضور وكلاء وزارة الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، المستشار الهندسي للمحافظة.

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