وزير الكهرباء: مراكز مطورة ومتنقلة لتقديم الخدمات للأهالي في سيناء

واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها فى مجالات “إنتاج، ونقل، وتوزيع” الكهرباء على أرض سيناء لدعم المشروعات القومية والتنموية العملاقة.

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجريات تنفيذ خطة العمل على مستوى شبكات توزيع الكهرباء وتطوير الأداء وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات وجهود تطوير وتدعيم الشبكات فى محافظتى شمال وجنوب سيناء وتضم 96 مركزًا وقرية لخدمة (616.453) مشتركا، وذلك وتزامنا مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء.

تطوير الأداء وتأمين التغذية الكهربائية في سيناء

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يولى اهتماما خاصا بتوفير التغذية الكهربائية لكل من يطلبها فى سيناء، موضحا المتابعة المستمرة لمجريات العمل، وخطة تطوير وتحسين الأداء فى الشركات التابعة، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والوفاء بالاحتياجات من الطاقة الكهربائية ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لإعادة البناء والتنمية.

تدعيم الشبكة الكهربائية في سيناء

وتواصل شركة القناة لتوزيع الكهرباء اعمال تدعيم الشبكة الكهربائية في سيناء وتم تنفيذ خطة توسعة واحلال ورفع كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها لتحقيق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين وتم تطوير مركز خدمة المواطنين بهندستى العريش وشرم الشيخ وجارى إنشاء مركز خدمة للمواطنين بالشيخ زويد، وشملت الخطة إضافة خلايا جهد متوسط وعدد من المحولات والأكشاك ذات القدرات المختلفة ووحدات للربط الحلقى اللازمة وأعمدة وخطوط هوائية وكابلات أرضية، وتم إنشاء وتطوير مراكز لخدمة العملاء بمبلغ 7,5 مليون جنيه متضمنًا مركزًا خدمة لذوي الهمم مجهزًا بأحدث الوسائل لسرعة الإنجاز، ومركز خدمة المستثمرين الذى يعتبر أول مركز مخصص من نوعه في وزارة الكهرباء وتم إنشاؤه مطابقا للهوية البصرية الموحدة،ويعمل من خلال عمالة مدربة وذات كفاءة عالية ومجهزة للتعامل والرد على كافة الإستفسارات وتنفيذ المهام المطلوبة طبقا للوائح المنظمة، بالإضافة إلى مركز للمنطقة الذكية حيث يقوم المواطن بإنهاء الخدمات بنفسه.

إنشاء مركز التحكم الآلي لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ

وتضمنت خطة التنمية على مستوى قطاع الكهرباء لاسيما شبكات التوزيع تجهيز مركز خدمة متنقل من خلال سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية مجهزة بأحدث اجهزة الحاسب الآلي لتقديم كافة خدمات الكهرباء وشحن العدادات للمواطنين فى المناطق المتفرقة والتجمعات السكانية المختلفة، وكذلك إنشاء مركز التحكم الآلي لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 700 مليون جنيه لتحديد الأعطال على الجهود المختلفة وعمل المناورات لتقليل زمن ومدة إصلاح الأعطال، بالإضافة إلى إنشاء محطة شحن للسيارات داخل هندسة شرم الشيخ، كما تم تنفيذ برنامج تأهيل وصيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لجميع المحولات والموزعات وصناديق التوزيع، وبلغت التكلفة ما يقرب من 3.3 مليار جنيه على مستوى التوزيع بما فى ذلك توصيل التيار الكهربائى لعدد من المشروعات الاستراتيجية والمنشآت الحيوية والسكنية والصناعية ومحطات تحلية مياه البحر وغيرها وإعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة.

دعم وتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية فى سيناء

قال الدكتور محمود عصمت إن الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، وان هناك عملية اعادة بناء كاملة تمت للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، مشيرا إلى دعم وتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية فى سيناء شمالًا وجنوبا وتوفير الكهرباء اللازمة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية، موضحا العمل فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن سيناء لها مكانة خاصة فى عقل كل مواطن، وكذلك أولوية فى استراتيجية قطاع الكهرباء وخطة عمل الشركات التابعة، مشيرا إلى مواصلة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية ، وتأمين إمدادات الكهرباء إلى جميع المشروعات الجارى تنفيذها لاسيما أن هناك العديد من المشروعات الاستراتيجية التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحا أهمية استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في كافة المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية اعادة بناء الدولة وخطة التنمية الشاملة والمستدامة التى يجرى العمل بها والتى شملت كافة مناحي الحياة، بطول البلاد وعرضها، على مدار السنوات الماضية، وفى ضوء خطة الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومد يد العمران الى جميع ربوعها زراعيا وصناعيا وسياحيا واستمرارا لبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة كركيزة اساسية لإحداث تنمية شاملة ومتكاملة على أرض سيناء، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة وجذب الاستثمارات الواعدة للمنطقة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

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