وزير الكهرباء يبحث مع مسئولي "ستيت جريد" الصينية التوسع في استخدام بطاريات التخزين

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع تشن جيان المدير الإقليمي لشركة ستيت جريد الصينية والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة واستخدام التكنولوجيا في الحد من الفقد.

تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة

يأتي ذلك في إطار خطة العمل وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والتوسع في أنظمة تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات والاعتماد عليها لتعزيز استقرار الشبكة في أوقات الذروة، وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وفي إطار برنامج العمل لتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية، واستراتيجية التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.

اجتمع الدكتور محمود عصمت ومسئولي الشركة الصينية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، وتناول الاجتماع مجالات العمل المشترك والتعاون لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المولدة من مصادر التوليد المتنوعة والمشروعات التي تمت بالتعاون مع قطاع الكهرباء والمجالات المتنوعة لعمل الشركة الصينية وما يمكن أن تقوم به لتحديث وتطوير الشبكات وإقامة المحطات المتصلة والمنفصلة لانظمة تخزين الطاقة في إطار دعم الشبكة فى أوقات الذروة، شملت المناقشات استعراض مجالات عمل الشركة وتواجدها في العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة في مجال بناء محطات الطاقة المتجددة، وكذلك تقنيات تخزين الطاقة وخفض معدلات الفقد على شبكات التوزيع وغيرها من المجالات المتعلقة بالكهرباء.

خطة العمل الحالية لتحسين معدلات الأداء

قال الدكتور محمود عصمت: إن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة أحد أهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا أن التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل الحالية لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مضيفا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار السعي الدائم لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مصر، موضحا مواصلة العمل في ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها بالتوسع في بطاريات تخزين الطاقة، وكذلك الاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، مؤكدا أن تقديم الخدمات الكهربائية بمستوى لائق والالتزام بالمعايير العالمية في إطار استثمار ما تم من إعادة بناء للبنية التحتية على مستوى الدولة أحد أهم معايير النجاح وضمن محددات تقييم الأداء.

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