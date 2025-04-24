كيفين جونسون لـ فيتو: كولر يجيد الفوز بالبطولات والأهلي الأقرب للصعود للنهائي الأفريقي

تحدث كيفين جونسون المدرب العام للأهلي في ولاية بيتسو موسيماني عن مباراة الأحمر ضد صن داونز المقرر إقامتها غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كيفين جونسون في تصريحات خاصة لـ فيتو: إن الأهلي قادر على التأهل للنهائي على حساب صن داونز.

وأضاف: جماهير الأهلي ستكون كلمة السر في الصعود للنهائي والأمر صعب جدا على صن داونز، وكولر يعرف جيدا كيف يفوز بالبطولات.

وتابع جونسون: سامي قمصان يلعب دورا كبيرا جدا في جهاز كولر وساهم بشكل كبير في تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا أكثر من مرة.

كما تحدث عن مواجهة بيراميدز وأورلاندو قائلا: “بيراميدز فريق حديث العهد بدوري أبطال أفريقيا وصعوده إلى هذه المرحلة من دوري أبطال أفريقيا إنجاز يحسب له، وأورلاندو يمتلك فرصا كبيرة في العودة أمام بيراميدز ومن سيستعد بشكل أكبر سيقطع تذكرة التأهل للنهائي".

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساء الغد.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن الكاف عن تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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