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حوادث

إجراء جديد ضد سائق متهم بدهس موظف بنك بسبب خلاف على كيفية دفع الأجرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استعجلت نيابة المعادي الجزئية تحرياتها التكميلية ضد سائق تابع لتطبيق نقل ذكي شهير متهم بدهس موظف بنك شهير عمدًا، إثر خلاف نشب بينهما حول وسيلة دفع الأجرة "فيزا أم كاش" بمنطقة المعادي.

سائق يدهس موظف بنك بالمعادي 
وكان قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من مواطن يفيد أن نجله، موظف بأحد البنوك المعروفة، تعرض لحادث دهس متعمد أثناء استقلاله سيارة تابعة لتطبيق شهير.

وأشار الأب في بلاغه إلى أن مشادة وقعت بين نجله والسائق حول طريقة الدفع، وبعدها حاول الابن توثيق رقم السيارة الأمامي بهاتفه، فما كان من السائق إلا أن صدمه وفر هاربًا من موقع الحادث.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط السائق المتهم والوقوف على ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة قسم شرطة المعادي نيابة المعادي موظف بنك بالمعادي مديرية أمن القاهرة

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