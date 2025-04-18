الردح بـ مزيكا المهرجانات تُسيء للمجتمع المصري ونقابة الموسيقيين ترفع يدها

شهدت الساحة الغنائية في الفترة الماضية، انحدارا واضحا في نوعية أغاني المهرجانات التي أصبحت لها قاعدة جماهيرية كبيرة وتدخل البيوت، حيث تحولت بعض أغاني المهرجانات، إلى معارك بالسب والقذف والألفاظ النابية والفجة.

وشهدت المناطق الشعبية خلال الأيام الماضية انتشار عدد من الأغاني لفريق “تيم الإبداع” ويتكون من هادي الصغير ومصطفى الجن، اللذين أقدما على سب مطرب مهرجانات يدعي فارس سكر، حيث حملت هذه الأغاني ألفاظا نابية يرفضها المجتمع المصري، بالإضافة إلى أنها حملت أيضا خوضا في الأعراض، والمفاجأة الصادمة أن بادلهم الأخير نفس أسلوبهم وخرج بأكثر من أغنية تحمل ألفاظا نابية كنوع من الرد عليهم وانتشرت تلك الأغاني بشكل واسع على منصات الموسيقى.

أغاني المهرجانات

وكان الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين تحدث في وقت سابق عن ظاهرة الأغاني التي انتشرت بشكل واسع وتحمل الكثير من الألفاظ النابية، وقال:" إنه اجتمع مع وزير الثقافة مؤخرا وقدم له مذكرة بسبب أن معظم الجمهور يظن أن كل من يغني يمتلك كارنيه عضوية النقابة، خاصة بعد انتشار نوعية الأغاني التي تحمل ألفاظا خارجة وتسيء لسمعة نقابة الموسيقيين.

مصطفي كامل وأغاني المهرجانات

وأشار إلى أنه إذا اكتشف سلوكا ليس منضبطا من قبل أحد حاملي كارنيهات نقابة الموسيقين يقدم علي شطب عضويته علي الفور.

وأكد كامل أنه تقدم لوزارة الثقافة بمذكرة وافية عن المطربين والأغاني التي تحمل ألفاظا خارجة ويتم طرحها على يوتيوب، في حين أن هؤلاء المطربين ليسوا مقيدين في نقابة الموسيقيين.

وأوضح أنه طلب من الوزير التدخل الفوري بسبب كثرة الانحدار الفني في بعض الأغاني حتى يتم القضاء على السلوك غير المنضبط من بعض الأشخاص غير التابعين لنقابة المهن الموسيقية.

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