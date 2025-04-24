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ثقافة وفنون

ارتفاع نسب مشاهدة فيلم "Conclave" لـ 3200% بعد وفاة البابا فرنسيس

البابا فرانسيس، فيتو
البابا فرانسيس، فيتو

ما زالت نسب مشاهدة فيلم "Conclave"، تشهد زيادة كبيرة في المشاهدات، بعد وفاة البابا فرنسيس، حيث ارتفعت نسب المشاهدة من 283% إلي 3200%، في ٢٤ ساعة من صدور تقرير المشاهدة الأول.

فيلم Conclave ووفاة بابا الفاتيكان

وأوضحت التقارير الصحفية، أن نسبة مشاهدة فيلم Conclave، ارتفعت بسبب محتواه، حيث يتناول الفيلم، التوتر القائم بين كبار الشخصيات في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، بين متطلبات إيمانهم ورغبتهم في الوصول إلى مناصب عليا. 

كما يصور الفيلم النقاشات الخافتة في أروقة الفاتيكان، والمناورات السياسية الخفية التي تجري خلف الكواليس في عملية يُرجح فيها استبعاد أي شخص يُنظر إليه على أنه يروج للمنصب.

ويسلط الفيلم، الضوء على الصراع حول جوهر الكنيسة، والذي يدور خلال الانتخابات البابوية، بما في ذلك التوترات بين التقدميين والتقليديين، ودور المرأة أو غيابه.

ويلعب بطولة فيلم Conclave، كلا من رالف فينس، وإيزابيلا روسوليني، وستانلي توتشي، وسيرجيو كاسيليتو، وجون ليثجو، ومن إخراج إدوارد بيرجر. 

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