سفينة نوح..أيّدَ الله -تعالى- أنبياءه بالعديد مِنَ المُعجزات، وجاء ذِكرُها في قصص الأنبياء وبعضِ نُصوص الكِتاب والسُّنّة، وفي السطور التالية نستعرض معكم معجزة نبي الله نوح ومعلومات عنه ومتى بعث نبي الله نوح إلي قومه؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وأين توجد سفينة نوح الآن؟ فإلي التفاصيل

معجزة سيدنا نوح كما وردت في القرآن الكريم

معلومات عن سيدنا نوح

نوح، هو نبي من أنبياء الله الكرام، ومن أولي العزم من الرسل، صلى الله وسلم على نبيا محمد، وعليه وعلى أنبياء الله.

كان مولد سيدنا نوح عليه السلام بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة، وقد اختلف العلماء كم كان بين آدم ونوح بناء على تفسير القرآن هل هو مائة سنة أم الجيل من الناس.



وقد اختلف أهل العلم في سن نوح عليه السلام حين أرسله الله تعالى إلى قومه فقيل: كان ابن خمسين سنة. وقيل: ابن ثلاثمائة وخمسين سنة، وقيل غير ذلك.

سبب تسمية نوح بهذا الاسم

فالنوح: هو البكاء بشدة وحزن، وقد ذكر أهل التفسير أن نوحًا عليه السلام سمي بهذا الاسم لكثرة نوحه وبكائه من خشية الله تعالى، أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبو نعيم وابن عساكر عن يزيد الرقاشي قال: إنما سمي نوح عليه السلام نوحًا لطول ما ناح على نفسه. انظر تفسير القرطبي وفتح القدير وغيرهما.

السفينة معجزة نبي الله نوح

مُعجِزة نوح عليه السّلام أيّدَ الله -تعالى- نبيّه نوح -عليه السلام- بِمُعجزةِ السفينة، و هي أول سفينة تمت صناعتها في التاريخ، وأول سفينة أبحرت في رحلة بحرية طويلة مليئة بالمخاطر

فبعد أن دعا سيدنا نوح -عليه السلام- قومه إلى عبادة الله واستمر في دعوته ما يقارب ألف سنة، وبذل جهده في هدايتهم، واستخدم كافة الطرق والأساليب لإقناعهم، ولاقى من قومه ما لاقاه من الأذية والاستكبار والسخرية، وأصرّ قومه على الكفر والضلال، وتيقّن -عليه السلام- بعدم استجابتهم وأنه لا خير فيهم، دعا الله -عزّ وجلّ- عليهم بالهلاك والغضب، فقال -تعالى-: (وقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا)، فاستجاب الله له، وأوحى إليه أن يقوم بصناعة السفينة، فقال -تعالى- مخاطبًا له: (وَاصنَعِ الفُلكَ بِأَعيُنِنا وَوَحيِنا وَلا تُخاطِبني فِي الَّذينَ ظَلَموا إِنَّهُم مُغرَقونَ)، فاستجاب -عليه السلام- لأمر الله وبدأ بصناعتها.

معلومات عن سفينة نوح -عليه السلام

بدأ سيدنا نوح -عليه السلام- بصناعة السفينة، من خلال ألواح من الأخشاب، وثبّتها بالمسامير، وقد عبّر القرآن الكريم به بالدسر، فقال -جلّ وعلا-: (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ)

وقد كان قومه كلما يمرّون عليه وهو يصنع السفينة قاموا بالسخرية والاستهزاء به، لصنعها على اليابسة، إلا أنه -عليه السلام- لم يكترث لهم، وقد صور القرآن ذلك فقال -تعالى-: (وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ* فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ)،

بعد أن انتهى نوح -عليه السلام- من صناعة السفينة حمّل فيها المؤمنين الذين استجابوا لدعوته من قومه، ومن كل حيوان وطير ومن سائر الكائنات زوجين اثنين، ذكرًا وأنثى، استجابة لأمر الله -تعالى فصعدوا جميعًا في السفينة، قال -تعالى-: (حَتّى إِذا جاءَ أَمرُنا وَفارَ التَّنّورُ قُلنَا احمِل فيها مِن كُلٍّ زَوجَينِ اثنَينِ وَأَهلَكَ إِلّا مَن سَبَقَ عَلَيهِ القَولُ وَمَن آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلّا قَليلٌ)،

عندما تحقق وعد الله وجاء وقت هلاك المكذبين، أمطرت السماء ماءً غزيرًا، وتفجّرت عيون ماء من الأرض بأمرٍ من الله، فارتفع الماء عن الأرض، فعمّ الطوفان، وامتلأ كل شيء بالماء، إلا السفينة ومن على ظهرها، ثم أمر الله -تعالى- السماء أن تتوقف عن المطر، وأمر الأرض أن تبتلع الماء الذي عليها، ونقص الماء، واستقرّت السفينة، فنجا الله نوحًا والمؤمنين الذين معه، وأغرق الكافرين المستكبرين، قال -تعالى-: (فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ).

سفينة نوح كما وردت في القرآن الكريم

مكان استقرار سفينة نوح -عليه السلام

استقرت سفينة سيدنا نوح -عليه السلام- بعد أن نجّى الله من عليها من الطوفان على جبل يسمى الجوديّ؛ حيث أشار القرآن الكريم إلى اسمه في قوله -تعالى-: (وَقيلَ يا أَرضُ ابلَعي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقلِعي وَغيضَ الماءُ وَقُضِيَ الأَمرُ وَاستَوَت عَلَى الجودِيِّ وَقيلَ بُعدًا لِلقَومِ الظّالِمينَ)،

وهو يقع في العراق على الجنوب الشرقي من دجلة، وقيل أنه يقع في منطقة من مناطق تركيا.

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