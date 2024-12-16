سورة «نوح» - عليه السلام- من السور المكية الخالصة، وسميت سورة نوح بهذا الاسم لاشتمالها على دعوته- عليه السلام- وعلى مجادلته لقومه، وعلى موقفهم منه، وعلى دعائه عليهم، وكان نزول سورة نوح بعد سورة «النحل» وقبل سورة «إبراهيم»، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة نوح وفضائلها وسبب نزولها.

أسماء سورة نوح وفضائلها وسبب نزولها

أسماء سورة نوح

سميت هذه السورة بهذا الاسم في المصاحف وكتب التّفسير، وترجمها البخاريّ في كتاب التّفسير من «صحيحه» بترجمة «سورة {إنّا أرسلنا نوحًا}». ولعلّ ذلك كان الشّائع في كلام السّلف ولم يترجم لها التّرمذيّ في «جامعه»).

سبب نزول سورة نوح

لم يرد في كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم ذكرًا لسبب خاص في نزول سورة نوح، إلّا أنّه يمكن القول بأنّ من دواعي نزولها هو: التسلية لرسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم- بما كان يلقاه من مشركي قريش؛ من إعراض عن الدين وصدّ، وكذلك جاءت لدعوة النبي محمد -صلّى الله عليه وسلّم- للتّأسّي والاقتداء بنبي الله نوح -عليه الصلاة والسلام- بصبره على ما لقيه في سبيل الدعوة إلى الله -تعالى-

فضائل سورة نوح

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

لم يثبت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أحاديث صحيحة في فضل سورة نوح,

أحاديث ضعيفة في سورة نوح

ذُكر في فضل سورة نوح أحاديث ضعيفة وهي كما يأتي:

"من قرأها كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح".

و "يا علي من قرأها كان في الجنة رفيق نوح وله ثواب نوح، وله بكل آية قرأها مثل ثواب سام بن نوح".

موضوعات سورة نوح

1- ذكر دعوة نوح عليه السلام قومه وما قاله لهم.

2- ذكر الطرق التي سلكها نوح عليه السلام مع قومه في دعوتهم؛ كالترغيب والترهيب، وتذكيرهم بخلقهم، ودعوتهم إلى التأمل والتفكر في نعم الله عليهم، والاستدلال ببدائع صنع الله تعالى، والتذكير بيوم البعث.

3- بيان موقف قوم نوح عليه السلام من دعوته، وتصميمهم على عصيانه، وتمسكهم بشركهم، وعقابهم في الدنيا والآخرة.

4- دعاء نوح عليه السلام على قومه بالاستئصال.

5- دعاء نوح عليه السلام بالمغفرة له ولوالديه وللمؤمنين، وبالتبار للكافرين.

سورة نوح

وهذه السورة الكريمة من أولها إلى آخرها، تحكى لنا ما قاله نوح لقومه، وما ردوا به عليه، كما تحكى تضرعه إلى ربه- عز وجل - وما سلكه مع قومه في دعوته لهم إلى الحق، تارة عن طريق الترغيب وتارة عن طريق الترهيب، وتارة عن طريق دعوتهم إلى التأمل والتفكر في نعم الله-تبارك وتعالى- عليهم، وتارة عن طريق تذكيرهم بخلقهم.

كما تحكى أنه- عليه السلام- بعد أن مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما- دعا الله-تبارك وتعالى- أن يستأصل شأفتهم.

فقال: رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّارًا.

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ، وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِرًا كَفَّارًا.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ، وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبارًا.

وقصة نوح- عليه السلام- مع قومه، قد وردت في سور متعددة منها: سورة الأعراف، ويونس، وهود، والشعراء، والعنكبوت.

وينتهى نسب نوح- عليه السلام- إلى شيث بن آدم، وقد ذكر نوح في القرآن في ثلاثة وأربعين موضعا.

وكان قوم نوح يعبدون الأصنام، فأرسل الله-تبارك وتعالى- إليهم نوحا ليدلهم على طريق الرشاد.

أسماء سورة نوح وفضائلها وسبب نزولها

علام تدل" ودا وسواعا ويعوق ونسرا" المذكورة في السورة

هذه الأسماء المذكورة في سورة نوح: وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا [نوح:23].

أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم حزنًا شديدًا، فجاءهم الشيطان وأمرهم أن يصنعوا تماثيل على صورهم ليتذكروهم بها ولم يعبدوهم، فلما كان أحفادهم أوحى إليهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله.وأصل هذه القصة رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

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