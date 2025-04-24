انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

انتشار حشرة يثير الفزع في المملكة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، لانتشار حشرة في الشوارع والمنازل والمحال في منطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والفزع بين السكان.

انتشار حشرة في حفر الباطن يثير الفزع

ويظهر المقطع انتشار كبير لحشرة الـ "خنفساء" في منطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار حالة من الرعب والمخاوف بين سكان المنطقة، الذين أكدوا مهاجمة مجموعات كبيرة من الحشرة في الشوارع والمنازل والمحلات في المنك، الأمر الذي أثار فزعهم.



وعلقت المحامية الدكتور ليلى زيد الراشد قائلة: "سترك وعفوك يا رب، شكلها يرعب"

مخاوف النشطاء من انتشار الحشرة في الشوارع

وقال عضو مركز الفلك الدولي والاتحاد العربي لعلوم الفضاء نواف العنزي: " بداية انتشار الحشرات ( الخنافس ) جنوب رفحاء وجنوب حفرالباطن، ظهورها ليس أمرًا مستغربًا في أبريل، وقد تكررت في سنوات سابقة، ولكن نحتاج لمختص أو خبير بعلم الحشرات يخبرنا عن سبب ظهورها خلال هذه الفترة، هل هو الجو المناخي أو ربيع النباتات وهذا ما أعتقده".

وعبرت الناشطة سحاب عن مخاوفها بسبب انتشار الحشرة، فقالت: " إنتشار حشرة بشكل كبير في حفر الباطن.. أول مرة أشوفها شي غريب انتشارها بهذا العدد الكبير"

🎥 مقاطع فيديو تظهر إنتشار الخنافس في ضواحي #حفر_الباطن هل هي صديقة للبيئة أم تسبب أمراض؟ pic.twitter.com/rLppggSMfl — طرق الشرقية (@Eastern_Rd1) April 23, 2025



وقالت البلوجر أمل بنت خالد: "أنا مع إن المنظر تقشعر له الأبدان بس مكافحتها وقتلها يسبب أضرار عكسيه للبيئه الخنافس (Carabidae) حشرة صديقة للبيئة، وانتشارها بكثرة بهذا الشكل لأنها تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي وهي لا تُحدث أضرارًا على الإنسان أو الحيوان. حفر الباطن".

وعلق الدكتور محمد بن عبد العزيز الدغيري، أستاذ دكتور المكافحة الحيوية والمتكاملة للآفات الزراعية والبيطرية وآفات الصحة العامة بجامعة القصيم، على انتشار الحشرة في هذا التوقيت بالسعودية، فقال: " في اعتقادي انها من الخنافس الأرضية المفترسة النافعة جنس Harpalus وهي تتجمع بإعداد كبيرة في موسم التزاوج الذي يمتد لمدة أسبوع أو أسبوعين ويجذبها الضوء إلى المدن والمنازل. من لا يرغب بهذا الزائر يخفف الإنارة أو يطفئها حول منزله لعدة أيام إلى أن ترحل من المنطقة".

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