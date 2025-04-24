موعد الجلسة المرتقبة بين عبد الله السعيد والزمالك لحسم ملف التجديد

يعقد صانع الألعاب المخضرم عبد الله السعيد جلسة مرتقبة مع مسؤولي نادي الزمالك عقب مواجهة المصري في الدوري الممتاز، وذلك لحسم ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وتأتي هذه الجلسة بعد فترة من التكهنات حول مستقبل اللاعب مع الزمالك، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، وسط رغبة مشتركة بين الطرفين في استمرار التعاون خلال الموسم المقبل.

مفاوضات التجديد لعبد الله السعيد

وأبدى السعيد، الذي انضم للزمالك في يناير 2024، ارتياحه داخل صفوف الفريق، في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه من الإدارة والجماهير، إلى جانب الدور الفني الذي يلعبه تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وبحسب مصادر داخل النادي، فإن الجلسة ستشهد مناقشة كافة التفاصيل المالية والبنود التعاقدية الجديدة، مع وجود نية لدى الزمالك لتقديم عرض يتناسب مع خبرات اللاعب الكبيرة، لا سيما أنه أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن السعيد قدّم مستويات مميزة منذ انضمامه، وساهم في عدة انتصارات هامة، مما عزز من مطالب الجماهير بضرورة استمراره.

وينتظر جمهور الزمالك بفارغ الصبر ما ستسفر عنه الجلسة القادمة، التي من المتوقع أن تكون نقطة فاصلة في مستقبل اللاعب مع النادي.

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