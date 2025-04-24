آثار عين شمس تنظم معرضا لمدة أسبوع احتفالا بيوم التراث العالمي

نظّمت كلية الآثار بجامعة عين شمس معرضًا بعنوان "الحرف التراثية: إعادة تدوير – بيئة صديقة"، وذلك بمقر الكلية، والذي يستمر لمدة أسبوع، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وغادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحسام طنطاوي، عميد الكلية، وتحت إشراف باسم محمد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع إيمان نبيل، مدير مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار.

يأتي ذلك فى إطار احتفال كلية الآثار بجامعة عين شمس بيوم التراث العالمي.

كلية الآثار بجامعة عين شمس تحتفل بيوم التراث العالمي

افتتح المعرض الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، بمرافقة نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف أقسام الكلية، وبحضور عدد من طلاب الكلية. وقد أجرى الجميع جولة تفقدية لأقسام المعرض، الذي تضمن قسمين رئيسيين:

القسم الأول: الحرف التراثية والذى ضم مجموعة متميزة من الأعمال اليدوية التي تعكس التراث المصري الأصيل، منها: فن الخيامية، المكرمية، الأعمال الخشبية، أعمال الخرز، الكروشيه، الخيش، وفن الماركتري (قشرة الخشب)، بالإضافة إلى بعض المعروضات المصنوعة من الجلد الطبيعي.

أما القسم الثاني؛ فهو إعادة التدوير (بيئة صديقة) وشمل مجموعة من الابتكارات الفنية التي تم تنفيذها باستخدام مواد معاد تدويرها مثل: الزجاجات، الورق، عجينة الورق، بقايا الجلود، الكرتون، الفرش، الخرز، الحبال، الفوم الجليتر، وأقمشة الدك والخيش، حيث تم تحويلها إلى أعمال فنية مبتكرة تراعي الحفاظ على البيئة.

وشاركت في المعرض الفنانة د. إلهام عبد الرحمن، والفريق المصاحب لها، حيث عرضوا مجموعة متميزة من الأعمال اليدوية، شملت فنون الكونكريت، والديكوباج، والمكرمية، والخيامية، والماركتري، ومنتجات الجلد الطبيعي.

كما يتضمن المعرض ورش عمل لتدريب الحاضرين وإرشادهم إلى المهارات الأساسية في تصنيع هذه المنتجات، بالإضافة إلى توجيههم نحو كيفية الاستفادة من المواد المهملة وغير المستخدمة في عمليات إعادة التدوير، بما يسهم في الحفاظ على البيئة.

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