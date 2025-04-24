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محافظات

ارتفاع عدد ضحايا حادث دندرة في قنا إلى مصرع شخصين

إسعاف , فيتو
إسعاف , فيتو

لفظ الضحية الثانية في حادث مروع بقرية دندرة التابعة لمركز ومدينة قنا ليرتفع العدد إلى شخصين وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى قنا.

فيما ينتظر أهالي الضحيتين بمشرحة مستشفى قنا العام انتهاء الاجراءات الرسمية لتسليمهما إلى ذويهما لتشييع الجثامين. 

 تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم في قرية دندرة وأسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر.

وبعد الفحص تبين مصرع عمار ياسر، يبلغ من العمر 25 عامًا، وإصابة زياد عبدالحميد، إثر حادث تصادم في قرية دندرة مركز قنا، تم نقلهما إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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