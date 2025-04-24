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مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بقنا

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، إثر وقوع حادث تصادم مروع في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم في قرية دندرة وأسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر.

وبعد الفحص تبين مصرع عمار ياسر، يبلغ من العمر 25 عامًا، وإصابة زياد عبدالحميد، إثر حادث تصادم في قرية دندرة مركز قنا، تم نقلهما إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.


فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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