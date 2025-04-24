بعد تعيينه سكرتيرًا عامًا مساعدًا لسوهاج، أبرز المعلومات عن محمد حلمي

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية قرارًا بتعيين الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة قنا سكرتير عام مساعد لمحافظة سوهاج، وكان من ضمن حركة تنقلات وتعيينات لسكرتيري العموم والمساعدين في 5 محافظات شملت 10 قيادات محلية.

والدكتور محمد حلمي من مواليد 1969 بمحافظة أسيوط، وحاصل على ليسانس الحقوق، درجة الماجستير بالقانون، والدكتوراه، وقد عمل سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة سوهاج.

كان يشغل رئيسا لحي شرق مدينة أسيوط، ثم تولى رئيسا لمركز ومدينة أبو تيج، ثم عاد مرة أخرى رئيسا لحي شرق أسيوط، كما تم نقله لمحافظة المنيا رئيسا لمركز ومدينة مطاي، وبعدها رئيسًا لمركز ومدينة مغاغة، وتم نقله إلى محافظة قنا العام الماضى وعين رئيسا لمركز ومدينة قنا واليوم تم تعيينه سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة سوهاج.

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