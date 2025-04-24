النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في واقعة تشوه سيدة عربية بعد عملية تجميل بأكتوبر

باشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام سيدة عربية لمستشفى شهير بالتسبب في تشويه جسدها، إثر خضوعها لعملية تجميل فاشلة.

وطلبت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي لبيان الإصابات وتحديد أسبابها بدقة، في ضوء ما ذكرته المجني عليها من تعرضها لتشوهات جسدية جسيمة، كما أمرت النيابة باستدعاء الطبيب المسؤول عن إجراء العملية، إلى جانب عدد من أفراد الطاقم الطبي الذين شاركوا في الجراحة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة من سيدة عربية تتهم فيه المستشفى بالإهمال الطبي، مشيرة إلى أنها دخلت لإجراء عملية شد الجلد، لكنها فوجئت بعد الإفاقة بظهور تشوهات واضحة في مناطق متفرقة من جسدها شملت الظهر والبطن والإبطين والعانة، مما سبب لها أذى نفسيًا شديدًا.

وأمرت النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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