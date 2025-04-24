وزير الرياضة يزور شمال سيناء للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة

تستعد محافظة شمال سيناء لاستقبال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرى الـ43 لتحرير سيناء، حيث سيكون في استقباله اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.





تفاصيل زيارة وزير الشباب والرياضة شمال سيناء



وتشمل زيارة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة شمال سيناء تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة منها افتتاح الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، ومن المقرر أن يتفقد معرض المنتجات التراثية والبيئية والهوايات الإنتاجية وأندية النشء، وحضور عدد من العروض الرياضية «عروض فرق البركيشن وعرض اللياقة البدنية لفريق اللياقة البدنية بمركز شباب المساعيد،وعرض الكاراتيه للفرق المشاركة، والعرض الرياضي لطلاب كلية علوم الرياضة بالعريش»، وعدد من العروض الفنية (مراكز الفنون- الشعب الفنية- كيدز ).









تشمل الزيارة تفقد معسكر مهارتي لياقتي للأطفال بالتعاون مع اليونيسيف، وتفقد مسابقات الألعاب الترفيهية، مسابقة الألعاب الإلكترونية، فضلا عن تفقد أنشطة فرق المدارس، الألعاب الشعبية، وحضور الحفل الفني لفرق النشء، وافتتاح اليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي للتوحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.