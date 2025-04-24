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محافظات

وزير الرياضة يزور شمال سيناء للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تستعد محافظة شمال سيناء لاستقبال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرى الـ43 لتحرير سيناء، حيث سيكون في استقباله اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.


 

تفاصيل زيارة وزير الشباب والرياضة شمال سيناء 
 

وتشمل زيارة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة شمال سيناء تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة منها افتتاح الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، ومن المقرر أن يتفقد معرض المنتجات التراثية والبيئية والهوايات الإنتاجية وأندية النشء، وحضور عدد من العروض الرياضية «عروض فرق البركيشن وعرض اللياقة البدنية لفريق اللياقة البدنية بمركز شباب المساعيد،وعرض الكاراتيه للفرق المشاركة، والعرض الرياضي لطلاب كلية علوم الرياضة بالعريش»، وعدد من العروض الفنية (مراكز الفنون- الشعب الفنية- كيدز ).


 

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تشمل الزيارة تفقد معسكر مهارتي لياقتي للأطفال بالتعاون مع اليونيسيف، وتفقد مسابقات الألعاب الترفيهية، مسابقة الألعاب الإلكترونية، فضلا عن تفقد أنشطة فرق المدارس، الألعاب الشعبية، وحضور الحفل الفني لفرق النشء، وافتتاح اليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي للتوحد.

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