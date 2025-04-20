الأحد 20 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

أسعار السمك اليوم،
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت  أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

 تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، في السطور التالية: 

أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 79 إلى 83 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 73 إلى 77 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 310 جنيه للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 75 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 360 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 360 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 190 إلى 310 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 340 جنيها، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 275 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار الجمبري الجامبو من 580 جنيها إلى 700 جنيه للكيلو، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد  من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو

سعر السمك

  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 200 جنيهًا إلى 250 جنيهًا.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 110 جنيهات إلى 140 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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