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طبيب تونسي يكشف مخاطر الأرملة السوداء

الأرملة السوداء،فيتو
الأرملة السوداء،فيتو

كشف الطبيب البيطري التونسي أنس الطرابلسي، مخاطر عنكبوت "الأرملة السوداء" الذي عثر عليه مواطن في حي الرياض (ولاية سوسة شرقي تونس) في غرفة نومه.

وقال الطرابلسي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كابتشينو" على إذاعة "جوهرة أف أم" يوم الأربعاء، إن "الحيوان من فصيلة العناكب السامة وتسمى "الأرملة السوداء".

وأكد الطبيب البيطري أن "لدغة "الأرملة السوداء" تتسبب في آلام حادة في المنطقة المصابة وتشنجا عصبيا وعضليا إضافة إلى آلام في المعدة.

ودعا الطرابلسي إلى توخي الحذر والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال التعرض إلى لدغتها.

وشدد على أن "هذا الصنف من العناكب ليس منتشرا في سوسة ونادرا ما يظهر"، مطالبا بـ"عدم تهويل الأمور".

 

 

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