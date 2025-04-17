الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة 45 يوما

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة 45 يومًا على ذمة التحقيق.


كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.


جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة أخبار كاذبة نشر أخبار كاذبة النيابة العامة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 37 متهما بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

تجديد حبس شريف الروبي و9 متهمين آخرين في نشر أخبار كاذبة 45 يوما
ads

الأكثر قراءة

هدية الرئيس إلى عمال مصر، موقف مشروع قانون العمل بعد موافقة النواب وموعد تطبيقه

هذا ما جناه ترامب على شعبه، منصتا "تيمو وشي إن" ترفعان الأسعار في أمريكا بسبب الرسوم

بعد حبس الأم، قرار عاجل من النيابة بشأن الطفلين اللذين ألقتهما والدتهما من أعلى كوبري العامرية

أصالة تخرج عن صمتها بعد إغلاق عيادة ابنتها شام الذهبي

إغلاق "بلبن ووهمي" بالممشى السياحي بالشيخ زايد وضبط لحوم فاسدة بمطعم شهير بأكتوبر

ترامب يصدم زيلينسكي مجددا ويرفض عرض بـ 50 مليار دولار

هل يطلب الزمالك حكاما أجانب لنهائي كأس مصر؟ أحمد سالم يكشف ما يحدث خلف الكواليس

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف أطباء في البحرين براتب نصف مليون جنيه شهريا

خدمات

المزيد

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس والتطبيق بدءا من هذا الموعد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية