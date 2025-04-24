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أخبار مصر

اليوم، السكك الحديد تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من مساء اليوم الخميس الموافق 24 / 4 / 2025.


وأشارت إلى أنه عندما تصل الساعة 12:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 1:00 صباحًا على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة على مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة. 

 

النقل تناشد المواطنين بتوخي الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية

وفي سياق متصل ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية، والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور.

وناشدت وزارة النقل الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات. 

ويأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

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