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تحت رعاية الطيب، تفاصيل المؤتمر الدولي الأول "الأزهر وصناعة المصلحين" للوافدين

أحمد الطيب شيخ الأزهر،
أحمد الطيب شيخ الأزهر، فيتو
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برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني -وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود -رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق -نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الدراسات العليا، تُعلن كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين عن عقد مؤتمرها العلمي الدولي الأول تحت عنوان: "الأزهر وصناعة المصلحين"، وذلك يوم الإثنين 14 من ذي القعدة 1446هـ، الموافق 12 مايو 2025م، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

الدور الأصيل للأزهر الشريف في صناعة المصلحين

وأعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وعميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، أن المؤتمر يُمثل محطة علمية مهمة لتسليط الضوء على الدور الأصيل للأزهر الشريف في صناعة المصلحين، وإعداد طلابه ليكونوا سفراء لقيم الاعتدال والإصلاح في مجتمعاتهم، مؤكدة أن المؤتمر يأتي ضمن جهود الكلية في ترسيخ منهج الوسطية والتفاعل الحضاري مع القضايا المعاصرة.

وأضافت أن المؤتمر يسعى إلى تقديم رؤية علمية متكاملة حول آليات صناعة المصلحين من خلال المنهج الأزهري، وتشجيع الحوار الأكاديمي بين الباحثين والطلاب، بما يُسهم في إنتاج معرفة مسؤولة قادرة على مواكبة التحديات العالمية.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والأساتذة والباحثين من داخل مصر وخارجها، إلى جانب حضور مميز من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، في إطار يعكس عالمية رسالة الأزهر.

رئيس المؤتمر:  الدكتورة/ نهلة الصعيدي – عميد الكلية
مقرر المؤتمر:  الدكتور/ صالح أحمد عبد الوهاب – وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب
أمين عام المؤتمر:  الدكتور/ خالد شاكر – رئيس قسم أصول الدين بالكلية
منسق المؤتمر: الدكتور/ عبد الرحمن فوزي فايد – مدير وحدة الجودة بالكلية
مساعد منسق المؤتمر: الدكتور/ محمود منصور

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