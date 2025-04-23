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أخبار مصر

وفد الإياتا يزور سلطة الطيران المدني المصري لبحث التعاون المشترك

سلطة الطيران المدني
سلطة الطيران المدني
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استقبلت سلطة الطيران المدني المصري وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) برئاسة  كامل العوضي نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإفريقيا والشرق الأوسط ومحمد لطفي المدير الإقليمى لمنطقة شمال افريقيا بالأياتا.

وفد الإياتا يزور سلطة الطيران المدني المصري لبحث سبل التعاون

وكان في استقبال وفد " الإياتا" الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني.

كما تناول الاجتماع مناقشة أبرز الموضوعات ذات الصلة بصناعة النقل الجوي؛ والتي يأتي على رأسها قضايا النقل الجوي والبيئة والاستدامة، كما تم إستعراض سُبل تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين سلطة الطيران المدني واتحاد النقل الدولي بما يساهم في دعم التكامل الإقليمي والدولي ويحقق الأهداف المشتركة في مجال تطوير قطاع الطيران المدني المصري.

وخلال اللقاء؛ تم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود في ملفات التغير المناخي وتحقيق التوافق مع التوجهات العالمية في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب، والدعم الفني، وتبادل الخبرات.

وقد أشاد وفد " الإياتا " بالمكانة المتميزة التي تحتلها مصر في قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الطيران المدني في قيادة جهود التطوير ودعم فرص التحديث في هذا القطاع الحيوي الهام.

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