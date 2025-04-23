اعتمدت اللجنة العليا لاعتماد المدربين بالمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات دفعة جديدة من المدربين المتميزين.

الأعلى للجامعات يعتمد دفعة جديدة من المدربين المعتمدين

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية كريمة من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبرئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وتحت إشراف الدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.



وقد أجرت اللجنة المقابلات الشخصية للمدربين الذين اجتازوا بنجاح دورة إعداد المدربين (TOT)، وذلك في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لتطوير منظومة التدريب لأعضاء هيئة التدريس والكوادر البشرية، والمساهمة الفعالة في بناء جيل جديد من المدربين والقادة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التدريب.



وقد ترأس اللجنة العليا الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وضمّت في عضويتها نخبة من قيادات الجامعات المصرية، وهم: محمد عطيه البيومي.. نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، راوية يحي رزق.. نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون الدراسات العليا والبحوث،. صبحي شعبان علي، نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، منى عبد الحميد هجرس، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات عمر محمد علي سالم، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية كريم أحمد عمارة، نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، رشا محمد بدري، استشاري مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية.



يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات على الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل في الجامعات المصرية، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية، بما يساهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في مصر.

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