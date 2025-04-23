الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

زوج ينهي حياة زوجته فى الوادى الجديد

جثة
جثة

أقدم زوج  على إنهاء حياة زوجته خنقا إثر نشوب خلافات أسرية بينهما بمحافظة الوادى الجديد، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من مستشفى الخارجة التخصصي، بوصول جثة ربة منزل، وثمة اشتباه في سبب الوفاة.

 

والقى رجال الشرطة، القبض على  الزوج الذي أكد في التحقيقات أن خلافات أسرية احتدمت بينهما، قام على إثرها بخنق زوجته حتى أزهق روحها.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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زوج ينهي حياة زوجته الوادى الجديد مستشفي الخارجة جريمة أسرية النيابة العامة

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