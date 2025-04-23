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إخلاء سبيل مدير الطب البيطري بطنطا بعد سماع أقواله في مقتل كلب هاسكي

إخلاء سبيل مدير الطب
إخلاء سبيل مدير الطب البيطري بطنطا بعد استدعائه لأخذ أقواله

قررت جهات التحقيق المختصه بمحافظة الغربية اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الدكتور حمدي حجاج مدير الطب البيطري بطنطا بعد استدعائه لأخذ أقواله في واقعة وفاة الكلب هاسكي بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا.

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وتعود الواقعة إلى ظهور الكلب في شوارع القرية، حيث تسبب في عقر ثلاثة أطفال، ما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة في مناطق متفرقة من أجسادهم، خاصة البطن والذراعين. 

 

وعلى إثر ذلك، تلقى الدكتور حجاج استغاثة من أهالي القرية، أفادت بضرورة التدخل للسيطرة على الكلب الضال، وتم تشكيل فريق من أطباء الطب البيطري بمحافظة الغربية للتوجه إلى الموقع وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع مثل هذه المواقف.

وفي اليوم التالي، تمكن الأهالي من العثور على الكلب وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، قبل أن يربطوه في أحد الأعمدة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. 

 

وأكد مدير الطب البيطرى بـ طنطا أن الكلب كان قد فارق الحياة قبل وصول الفريق البيطري إلى المكان.

وقد أثارت صور ومقاطع فيديو وثقت الواقعة موجة من الغضب والاستنكار لدى عدد من نشطاء حقوق الحيوان، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

من جهتها، نفت مصادر داخل مديرية الطب البيطري بالغربية تورط الدكتور حمدي حجاج في قتل الكلب، مشيرة إلى أنه لم يكن حاضرًا أثناء الواقعة، وأن تدخله جاء في وقت لاحق بعد أن كان الكلب قد توفي.

وكلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بمركز طنطا بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث، واستدعاء شهود العيان والمصابين، إلى جانب استدعاء الدكتور حجاج لسؤاله حول الواقعة.

وتستمر التحقيقات لكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات، في ظل تباين الروايات بين الأهالي والجهات الرسمية، وسط دعوات إلى ضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع بما يراعي سلامة الإنسان وحقوق الحيوان وفقًا للقانون.

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