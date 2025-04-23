الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة، الأرصاد تحذر من طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض غدا الخميس بقيم تتراوح من 4: 7 درجات مئوية.

ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى مع فرصة ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدا الخميس 24-4-2025 في محافظة الفيوم

انكسار الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:24
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الخميس

مواد متعلقة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

انكسار الموجة الحارة اليوم، انخفاض يصل إلى 7 درجات غدا الخميس حتى الإثنين المقبل، القاهرة تعود للعشرينيات وتحذير من الرياح والأتربة

انكسار الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر
ads

الأكثر قراءة

41 فرد أمن وحراسات خاصة لتأمين حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (صور)

شعبة الذهب تكشف توقعات الخبراء للأسعار خلال الفترة المقبلة

الإنتربول يلاحق 3 متهمين جدد في قضية سارة خليفة هربوا خارج البلاد

انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة، الأرصاد تحذر من طقس الغد

بعد انخفاض أسعار البيض، رئيس الشعبة يحذر الحكومة من أزمة السوق

الأرصاد: القاهرة تسجل 35 درجة مئوية في العاشرة صباحا لأول مرة

إخلاء سبيل مدير الطب البيطري بطنطا بعد سماع أقواله في مقتل كلب هاسكي

على غرار الأطباء، نزيف الكفاءات يهدد قطاع البترول بعد الاستقالات الجماعية بسبب ضعف الرواتب

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: سيطرة المادة وضمور الضمير وغياب القانون الأخلاقي أبرز أمراض العصر

«ويحلفون بالله إنهم لمنكم»، محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر عداوة المنافقين للمؤمنين

هل يجوز استخدام الطيب أو مزيل العرق أثناء الحج؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية