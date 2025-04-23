حمادة هلال يغير لونه الغنائي في أغنية مش مرتاح (فيديو)

طرح النجم حمادة هلال، منذ قليل أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “مش مرتاح” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية حمادة هلال الجديدة

وفاجأ حمادة هلال الجمهور بتغيير لونه الغنائي في أغنية مش مرتاح، حيث أن رتم المزيكا والكلمات سريع في بعض الجمل بعكس ما اعتاد عليه الجمهور

أغنية مش مرتاح لحمادة هلال من كلمات حازم أكس ومن ألحان أورتيجا وتوزيع موسيقي كوديكس.

وكان قد أحيا الفنان حمادة هلال حفلًا كبيرًا في نادي الشمس، ضمن احتفالات شم النسيم، وسط حضور جماهيري ضخم.

وفاجأ حمادة هلال جمهوره في الحفل بالظهور بلوك شخصية صابر المداح، التي يقدمها في مسلسل المداح حيث ارتدى جلباب المداح، الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الحضور، ليقدم العديد من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها بخاف وغيرها من الأغاني.

وقرر حمادة هلال أن يصطحب نجله على المسرح، وطلب من الجمهور الدعاء له، بعد نجاحه في رمضان 2025 من خلال مشاركته في مسلسل المداح، وقال حمادة هلال: "ابني عمل دور حلو في المداح ادعوا له بقى".

يذكر أن حمادة هلال شارك في الموسم الرمضاني من خلال الجزء الخامس من مسلسل المداح، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج وشارك في العمل كل من هبة مجدي، خالد سرحان، غادة عادل، دارين حداد، وآخرين، كما أنه من المفترض أن يقدم الجزء السادس من العمل في رمضان 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.