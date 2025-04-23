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رياضة

الدوري الإيطالي، تورينو يتخطى أودينيزي بثنائية نظيفة

تورينو الإيطالي،
تورينو الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق فريق تورينو فوزا مستحقا أمام ضيفه أودينيزي، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد تورينو الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

أحرز هدفي تورينو اللاعب تشي أدمز في الدقيقة 39 وعلي ديمبيلي في الدقيقة 85.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة، رفع تورينو رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما خاض كل منهما 33 مباراة. 

أعلن نيلو موسوميتشي، وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي، عن تأجيل مباريات الدوري الإيطالي المقرر إقامتها السبت المقبل.

وكان من المقرر أن تقام 3 مباريات، تبدأ بلقاء كومو وجنوى، ثم إنتر ميلان وروما، ويختتم اليوم بمباراة لاتسيو وبارما، ضمن منافسات الجولة 34 من الكالتشيو.

أودينيزي الايطالي، فيتو
أودينيزي الايطالي، فيتو

تأجيل مباريات الدوري الإيطالي المقررة السبت المقبل 

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، تصريح مقتضب عن موسوميتشي، أنه تقرر تأجيل المباريات الثلاث التي ستقام السبت في إطار الدوري الإيطالي.

وأفاد الموقع، نقلا عن وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي، أن القرار يأتي نظرا لتشييع جنازة البابا فرنسيس في اليوم نفسه.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت عن تأجيل 4 مباريات، كان مقررا إقامتها أمس الإثنين، بسبب وفاة البابا فرنسيس، قبل أن تعلن الرابطة إعادة جدولتها لتقام يوم غد الأربعاء.

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