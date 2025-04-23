زار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، سفارة دولة الفاتيكان بالقاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة قداسة البابا فرنسيس للسفير نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة.

وكيل الأزهر يعزي سفير الفاتيكان في رحيل قداسة البابا فرنسيس

معربًا عن خالص عزائه وصادق مواساته وناقلا تعازي فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لدولة الفاتيكان وأتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم في فقدان قداسة بابا الفاتيكان، الذي كرس حياته لخدمة الإنسانية والدفاع عن قيم السلام والمطالبة بإنهاء الصراعات وتحقيق العدالة.

وكيل الأزهر: قداسة البابا فرنسيس كان مثالًا يُحتذى في العمل الجاد والمخلص من أجل إرساء دعائم التعايش

وأكد وكيل الأزهر أن قداسة البابا فرنسيس كان مثالًا يُحتذى في العمل الجاد والمخلص من أجل إرساء دعائم التعايش والأخوة الإنسانية حول العالم، ويُذكر له جهوده في تعزيز الحوار بين الأديان، بجانب حرصه على توطيد العلاقات مع المسلمين بشكل عام، والأزهر الشريف بشكل خاص، والتي على رأسها توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية مع فضيلة الإمام الأكبر، ودعمه للقضية الفلسطينية ودفاعه عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين ومطالبته الدائمة والملحة بضرورة وقف العدوان الظالم على غزة.

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