هيام بركة مراقبا لحكام مباراة الكاميرون وكينيا في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المحكمة المصرية هيام بركة مراقبا لحكام لقاء الكاميرون وكينيا ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم تحت ١٧ عام

موعد مباراة الكاميرون وكينيا

ومن المقرر اقامة اللقاء يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٥ ابريل الجاري علي ستاد ياوندي الأولمبي بالكاميرون في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

هيام بركة المحكمة الدولية المصرية الوحيدة التي شاركت في ثلاث كورسات الفوتو لـأتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ليعد هذا انجاز كبير حققه السفيرة المصرية بنت قلعة قايتباي بالاسكندرية.

هيام بركة لها تاريخ وعمل كبير في تاريخها التحكيمي كتب وسيكتب لها قادما وسيظل انجازا عظيما للمحكمة المصرية التي تنال شرف مصر

تجربة هيام بركة في لجنة الحكام بالجبلاية

هيام بركة سبق لها العمل بلجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم لتكون عضوا باللجنة ومسؤلا ومشرفا عاما للمحكمات المصريين خلال فترة عملها داخل منظومة التحكيم والتي تصبح من اهم وابرز الكوادر والنماذج المشرفه التي لها بصمة كبيرة في ظهور بعض المحكمات المصريين.

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