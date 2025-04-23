الأكاديمية العربية تستضيف أكبر تجمع للجامعات التركية بالإسكندرية غدًا

تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري غدا "الخميس" فعاليات الملتقى الدولي العاشر للجمعية الوطنية التركية الكبرى، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي، وهو أول انعقاد لهذا المحفل العلمي الرفيع خارج قارتي أوروبا وآسيا.



يترأس فعاليات الملتقى كل من؛ الدكتور مصطفى شنطوب، رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



ويشهد الملتقى على مدار خمس عشرة جلسة مناقشات لـ 120 بحثًا علميًا متخصصًا، تغطي مجالات واسعة من العلوم الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية.

ويشارك في هذه المناقشات نخبة من العلماء والباحثين المرموقين من مختلف أنحاء العالم، يمثلون جامعات ومؤسسات علمية من تركيا ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وألمانيا وإيطاليا، مما يضفي على الملتقى طابعًا دوليًا ثريًا.

يُذكر أن الدورات السابقة لهذا الملتقى العلمي الهام قد عقدت في عدد من المدن الهامة مثل أنقرة وملاجا وسكوبيا وبخارى وباكو وتارغوفيشته وإسطنبول وروما، ليحط الرحال هذا العام في الإسكندرية، ما يعكس المكانة العلمية المتميزة التي تحظى بها الأكاديمية العربية ودورها المحوري في تعزيز التبادل المعرفي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويحظى الملتقى بحضور رفيع المستوى، حيث من المقرر أن يشارك فيه سعادة السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، والقنصل التركي، السيد مليح بورا كريم أوغلو، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الجامعات التركية وكبار الشخصيات الأكاديمية.



وتقوم على التنظيم والإعداد لهذا الحدث العلمي الهام لجنة متخصصة تضم نخبة من قيادات الأكاديمية، وعلى رأسهم الدكتور علاء عبدالواحد عبد البارى، نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور أكرم سليمان السلمى، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور ناصر محمد المغربى، عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية.



وتعد استضافة الأكاديمية العربية لهذا الملتقى الدولي الهام تأكيدًا على دورها الرائد كمنارة للعلم والمعرفة في المنطقة، وسعيها الدائم لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين مختلف الدول والثقافات.

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