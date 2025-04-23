استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران كامل العوضى نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على تعزيز سبل التعاون بين مصر للطيران والاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.

رئيس مصر للطيران يلتقي نائب رئيس الإياتا لأفريقيا والشرق الأوسط

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العديد من الموضوعات الهامة ومستجدات صناعة النقل الجوي بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وكذلك التحديات التى تواجه شركات الطيران وتأثيرها على إيرادات شركات الطيران بالإضافة إلي مناقشة سبل التعاون فى مجال أمن وسلامة الطيران.



ومن جانبه، أكد العوضي أهمية التعاون بين الناقل الوطني مصر للطيران والاتحاد الدولي للنقل الجوي خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من خبرات IATA فى خدمة المسافرين حول العالم مؤكدًا دعم الاتحاد الدولي للنقل الجوي لخطة التطوير والتحديث التى تقوم بها مصر للطيران في مختلف الأنشطة والمجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.