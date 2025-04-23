مكتبة الإسكندرية تتسلم إهداءات من سفارة رومانيا

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية اليوم السفيرة أوليفيا توديريان، سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة.



وقامت السفيرة بإهداء المكتبة 16 كتابًا في مجالات متنوعة مثل الأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع، إلى جانب كتب عن الثقافة والتاريخ الروماني.

تحدث الدكتور أحمد زايد والسفيرة أوليفيا توديريان خلال اللقاء عن أوجه التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات الثقافية والأكاديمية في رومانيا.



وقال زايد إن المكتبة تحتوي على مقتنيات ومراكز بحثية ومتاحف ومعارض وقطاعات متعددة تخدم جميع الفئات. ورحب بأن يكون هناك المزيد من الأنشطة المشتركة مع رومانيا.



وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان الصور والهدايا التذكارية.

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