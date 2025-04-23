الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، تورينو يتقدم على أودينيزي بهدف في الشوط الأول

تورينو الإيطالي،
تورينو الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة تورينو أمام أودينيزي، بتقدم تورينو بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم 

أحرز هدف تورينو اللاعب تشي أدمز في الدقيقة 39 

أعلن نيلو موسوميتشي، وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي، عن تأجيل مباريات الدوري الإيطالي المقرر إقامتها السبت المقبل.

وكان من المقرر أن تقام 3 مباريات، تبدأ بلقاء كومو وجنوى، ثم إنتر ميلان وروما، ويختتم اليوم بمباراة لاتسيو وبارما، ضمن منافسات الجولة 34 من الكالتشيو.

تأجيل مباريات الدوري الإيطالي المقررة السبت المقبل 

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، تصريح مقتضب عن موسوميتشي، أنه تقرر تأجيل المباريات الثلاث التي ستقام السبت في إطار الدوري الإيطالي.

وأفاد الموقع، نقلا عن وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي، أن القرار يأتي نظرا لتشييع جنازة البابا فرنسيس في اليوم نفسه.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت عن تأجيل 4 مباريات، كان مقررا إقامتها أمس الإثنين، بسبب وفاة البابا فرنسيس، قبل أن تعلن الرابطة إعادة جدولتها لتقام يوم غد الأربعاء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي تورينو أودينيزي نيلو موسوميتشي كومو جنوى تشي أدمز

مواد متعلقة

تأجيل مباراة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

رابطة الدوري الإيطالي تعلن مواعيد المباريات المؤجلة بسبب وفاة بابا الفاتيكان

ميلان يكتسح أودينيزي برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

بولونيا يقتنص فوزا صعبا أمام تورينو بثلاثية بالدوري الإيطالي
ads

الأكثر قراءة

أبرزها الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي، فيفا يعلن إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية

على غرار الأطباء، نزيف الكفاءات يهدد قطاع البترول بعد الاستقالات الجماعية بسبب ضعف الرواتب

بعد انخفاض أسعار البيض، رئيس الشعبة يحذر الحكومة من أزمة السوق

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

ترامب يبيع دولة في سوق النخاسة، بنود الوثيقة الأمريكية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر

أول رد من عمرو أدهم على إيقاف قيد الزمالك

رغم الإساءة، الخطيب يطالب بعودة مدير نادي جرين هيلز إلى منصبه

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قانون جديد للسيطرة على الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تستحب التلبية في الحج وما أحكامها؟ دار الإفتاء توضح

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

المزيد
الجريدة الرسمية