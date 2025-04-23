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ثقافة وفنون

فيلم نجوم الساحل يقترب من تحقيق 15 مليون جنيه إيرادات منذ بداية عرضه

فيلم نجوم الساحل،
فيلم نجوم الساحل، فيتو

استطاع فيلم “نجوم الساحل” تحقيق إيرادات منذ بداية عرضه اقتربت من 15 مليون جنيه، حيث وصلت إلى الآن 12 مليون 150 ألف جنيه.

قصة فيلم نجوم الساحل 

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

 

 

 

وفيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

 

وكان قد احتفل كريم داش شقيق الفنان أحمد داش مساء اليوم الجمعة بحفل زفافهk علي هايدي الخولي وسط حضور الأصدقاء المقربين والأسرتين.

 


واحتفل الفنان الشاب أحمد داش ، في عام 2024  بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي بسيط اقتصر علي الأسرة والأصدقاء المقربين

ويعرض اليوم فيلم نجوم الساحل بدول الخليج لأحمد داش بعد فترة من عرضه بدور العرض السينمائية المصرية، بناء على رغبة الجهة المنتجة للعمل

 

ونشر الفنان أحمد داش عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من كواليس الفيلم، وأرفقها بتعليق يعلن فيه بدء عرض الفيلم في جميع دور العرض العربية ابتداءً من اليوم الخميس 10 أبريل.

 

 

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