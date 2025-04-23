الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتصار وكوثر يونس في حلقة نقاشية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

انتصار وكوثر يونس،
انتصار وكوثر يونس، فيتو

يستعد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لاستضافة ندوة وحلقة نقاشية متميزة بعنوان “دور المرأة في الفن”، وذلك يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، ضمن فعاليات دورته الحادية عشرة التي تُقام في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

 

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويكرم رؤساء الأقسام

محافظ القاهرة يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك

تُشارك في الندوة الفنانة انتصار، المعروفة بأدوارها المتميزة في السينما والمسرح، والمخرجة كوثر يونس، صاحبة الفيلم القصير “صاحبتي".


تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها المرأة في صناعة السينما والفنون، ومناقشة سبل تعزيز تمثيل المرأة في مختلف جوانب العمل الفني.

تأتي هذه الندوة في إطار حرص إدارة المهرجان على دعم قضايا المرأة في الفن، حيث سبق وأن شكلت لجنة تحكيم دولية مكونة بالكامل من مبدعات نسائيات في دورته العاشرة، إيمانًا بأهمية دور المرأة في السينما ودعمًا لها.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار  بداية من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري، شركة باشون للإنتاج الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الفيلم القصير وزارة الثقافة

مواد متعلقة

على غرار الأطباء، نزيف الكفاءات يهدد قطاع البترول بعد الاستقالات الجماعية بسبب ضعف الرواتب

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويكرم رؤساء الأقسام

محافظ القاهرة يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك
ads

الأكثر قراءة

أبرزها الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي، فيفا يعلن إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية

على غرار الأطباء، نزيف الكفاءات يهدد قطاع البترول بعد الاستقالات الجماعية بسبب ضعف الرواتب

بعد انخفاض أسعار البيض، رئيس الشعبة يحذر الحكومة من أزمة السوق

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

أول رد من عمرو أدهم على إيقاف قيد الزمالك

حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر

رغم الإساءة، الخطيب يطالب بعودة مدير نادي جرين هيلز إلى منصبه

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قانون جديد للسيطرة على الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تستحب التلبية في الحج وما أحكامها؟ دار الإفتاء توضح

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

المزيد
الجريدة الرسمية