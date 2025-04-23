محافظ الأقصر يضع حجر أساس جامعة مصر العليا والمدرسة البيئية

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بوضع حجر أساس جامعة مصر العليا الخاصة ومجمع مدارس الأقصر الخضراء البيئية الدولية بقرية الرزيقات بمركز أرمنت.

محافظ الأقصر: المجمع التعليمي الجديد يضم جامعة خاصة ومدرسة خضراء دولية

حضر الحفل أكاديميون بجامعتي طيبة التكنولوجية والأقصر وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارات ونقباء النقابات، وإعلاميون وعمد ومشايخ من محافظتي قنا والأقصر.



وقال عبد الفتاح هاشم رئيس مجلس إدارة الجامعة أنه بعد صدور القرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 7177 فدان ناحية مركز ارمنت لإقامة مجمع تعليمي متكامل تم تخصيص هذه المنطقة بالظهير الصحراوى بالرزيقات.

وأضاف أن مراحل إنشاء الجامعة تتكون من ٤ مراحل وستضم 7 كليات (صيدلية، علاج طبيعى، علوم إنسانية وإدارية، هندسة، طب بشرى، وطب الأسنان، وعلوم تطبيقية)، وسيوفر المشروع حوالى 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن الحرم الجامعى يضم سكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وملاعب ومجمع بنوك ومول تجارى، ومن المنتظر أن تستوعب ١٤ ألف طالب، متمنيا أن يقوم المجمع التعليمي بأحياء المنطقة الصحراوية من خلال شبكة مواصلات، وسيكون منارة تعليمية من قلب الصعيد لخدمة محافظات الجوار.

أما النائب والإعلامى مصطفى بكرى فأشاد بأداء محافظ الأقصر وجهوده فى كافة المناصب التى شغلها، كما أثنى على نشاطه الحالى منذ تولي أعماله محافظا للإقليم، مشيدا بدوره فى خروج هذا الصرح التعليمى للنور.

وأثنى بكرى على مدينة أرمنت وكافة رموزها الوطنية والديني والتعليمية والسياسية واصفا اياها "بالمدينة التى وجدت ما قبل التاريخ"، وأنه تربطه بها علاقات قديمة تعود لسبعينيات القرن الماضى، وختم حديثه بضرورة الاتحاد خلف القيادة السياسية والتصدى لكل من يحاول أن ينال من هذا الوطن.

وخلال كلمته رحب محافظ الأقصر بكافة الحضور وخاصة أهالى قنا الذين حضروا هذا الحفل خصيصا، قائلا منذ أن توليت مهام منصبي تم تكليفنا من قبل القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المواطنين، وفتح مجالات للاستثمار بكافة أشكاله الزراعي والصناعي والتعليمي والخدمى والسياحى، والعمل وفقا للإمكانيات المتاحة للمحافظة.

وأضاف محافظ الأقصر أن المكان الآن صحراء لكنه تخطيط لنواة مجتمع عمرانى جديد بالظهير الصحراوي بالرزيقات بأرمنت، وأنه لا يليق لأى مجتمع عمرانى جديد أن يتكون بدون منشآت تعليمية، وهذه هي رؤيتنا الاستثمارية لتحقيق أهدافنا المستقبلية وتحديد أولويات المشروعات الداعمة لكافة المستجدات العمرانية وتحقيق أكبر قدر للاستفادة منها، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة لإتاحة فرص عمل للمواطنين والقضاء على البطالة.



واختتم محافظ الأقصر كلمته بتوجيه كل التحية والتقدير لزعيمنا عبد الفتاح السيسي القائد العظيم الذى يقف على أرض صلبة ضد كافة التحديات، فلولا استقرار بلدنا لما جلسنا هذه الجلسة اليوم فى قلب الصحراء، وذلك كله بسبب ترابط النسيج الداخلى للشعب المصري.

تخلل الحفل فقرات فنية واستعراضية، وفى ختام الحفل تسلم محافظ الأقصر درع الجامعة ، كما تم منح درع الجامعة للدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، كما تم منح دروع لكلا من أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت، والعميد عبد الله عاشور رئيس مجلس مدينة أرمنت الأسبق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.