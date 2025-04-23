محافظ الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحي والمركز التكنولوجى بقرية السلام (صور)

تابع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مشروع الصرف الصحي بقرية السلام، والذى يتكون من ٣ محطات رفع وهي: (السلام الرئيسية ـ السلام الفرعية ـ حاجر أرمنت الغربي)، ففي إطار جولات محافظ الأقصر الميدانية بمراكز ومدن المحافظة، تفقد عددًا من المشروعات التنموية بمركز ومدينة أرمنت.

مشروعات الصرف الصحي والمركز التكنولوجى

واستمع محافظ الأقصر لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عن المشروع، حيث بلغت تكلفة المشروع 204 ملايين جنيه، ويخدم نحو 26 ألف نسمة من سكان قرية السلام وتوابعها.

وخلال الجولة، أكد محافظ الأقصر على أهمية التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإنهاء الوصلات المنزلية بالتوازي مع الانتهاء من شبكات الانحدار، وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات المخطط الانتهاء منها قبل ٣٠ يونيو المقبل.

كما تفقد محافظ الأقصر المركز التكنولوجى بقرية السلام، حيث التقى عددا من المواطنين المترددين على المركز والذين أثنوا على الخدمات المقدمة بالمركز كونه ساهم فى التيسير عليهم من عناء الذهاب للخدمات الحكومية بالمدينة، كما أجرى حوارا مع العاملين بالمركز التكنولوجي حول المعاملات والإجراءات التى تمت اليوم.

وفى ختام الجولة، تفقد محافظ الأقصر سير أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق حاجر السلام بداية من كوبرى البنزينة فى أول الطريق الزراعي الغربي، وحتى مفارق أبو دغار وأبو قليعي بطول ٣ كيلو متر وعرض ٨ متر، والذى ينفذة جهاز تعمير البحر الأحمر من خلال مبادرة “حياة كريمة”، وقد وجه محافظ الأقصر بسرعة الأعمال من رصف الطريق.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت، واللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق، والمهندس عبد الله بكرى المدير التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

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