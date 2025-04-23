الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد قوة دفاع نيوزيلندا

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق طونى دايفيس قائد قوة دفاع نيوزيلندا، والوفد المرافق الذي يزور مصر حاليًا فى زيارة تستغرق عدة أيام وتتضمن زيارة معسكر القوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

تبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والنيوزيلندية

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والنيوزيلندية.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تطلعه لتعزيز العلاقات العسكرية مع القوات المسلحة النيوزيلندية، مشيرًا إلى الحرص على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك مستقبلًا.

دور مصر المحورى فى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

من جانبه أشاد قائد قوة دفاع نيوزيلندا بدور مصر المحورى فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما أشار إلى حرص بلاده على تحقيق التعاون المثمر مع القوات المسلحة المصرية فى مختلف المجالات العسكرية خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والنيوزيلندية.

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