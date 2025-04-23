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بلغت 10 مليار جنيه.. تنمية التجارة يواصل تطوير البنية التحتية التجارية بالمحافظات

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين، فيتو
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يواصل جهاز تنمية التجارة الداخلية تنفيذ خطته الاستثمارية الطموحة، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية التجارية في مختلف المحافظات، حيث بلغت إجمالي الاستثمارات  حتى الآن  نحو 10 مليارات جنيه.

 

وأوضح الجهاز أنه يعمل حاليًا على تطوير 21 موقعًا استثماريًّا بمساحة إجمالية تقترب من 300 فدان، تتوزع على 13 منطقة استثمارية تم طرحها بالفعل. 

 

وتشمل المرحلة المقبلة طرح فرص جديدة في 11 منطقة بمحافظات الزقازيق، البحيرة (دمنهور)، قنا، المنوفية (طوخ)، المنصورة (طلخا)، الفيوم، الأقصر، الشرقية (الشريف)، كفر الشيخ، السويس، بالإضافة إلى مشروع جديد في محافظة الشرقية.

 

وحول المناطق اللوجستية، أشار الجهاز إلى  وجود عدة مناطق مستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن أقربها للتنفيذ تقع في محافظتي الشرقية وكفر الشيخ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو 50% من المنطقة اللوجستية هناك خلال عام واحد فقط. 

 

وأكد الجهاز أهمية التنسيق مع المحافظات لتوفير المرافق اللازمة، خاصة للأراضي التي تم طرحها للمطورين في عدة محافظات، مشددًا أن سرعة الترفيق أمر حيوي لدفع المشروعات نحو التنفيذ.

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