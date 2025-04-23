حسين نخلة ينضم لأبطال فيلم مين يحضن البحر

انضم الفنان حسين نخلة لفريق عمل فيلم "مين يحضن البحر"، من إخراج محمود محمود، ويأتي هذا التعاون بعد نجاحهما السابق في فيلم "ماجدة".

الفنان حسين نخلة

وبدأ الفنان حسين نخلة في تصوير مشاهده بالفيلم، بأحد الأستوديهات الخاصة بمنطقة الجيزة، حيث من المقرر أن ينتهي منها خلال الفترة القليلة المقبلة، كما عبر فريق عمل الفيلم عن سعادتهما بإنضمامه لأبطال العمل، الذي من المفترض أن يعرض بالسينمات خلال الموسم الصيفي

الفيلم يأتي في إطار كوميدي تراجيدي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم: شريف صالح، أحمد ناصر سيف، يوسف العبيد، مصطفى المليجي، أحمد إيهاب، والفنانة اللبنانية لارا، إضافة إلى مدير التصوير تامر رضوان، والمونتير محمد مبروك، والملحن والموزع يسري العسيلي.

ويُذكر أن آخر أعمال المخرج محمود محمود كان فيلم "كاستنج يوسف شاهين"، بينما آخر أعمال حسين نخلة كان مسلسل "نزيف التراب" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي من إخراج بشار النجار، وحقق من خلاله حضورًا مؤثرا.

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