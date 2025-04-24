تعليمات مهمة لطلاب التعليم المفتوح والمدمج بشأن مواعيد بدء التسجيل لدور مايو 2025

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن تعليمات مهمة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بشأن مواعيد بدء التسجيل لدور مايو ٢٠٢٥.

تعليمات مهمة لطلاب التعليم المفتوح والمدمج بشأن مواعيد بدء التسجيل لدور مايو ٢٠٢٥

وأوضحت الكلية لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج، بأنه تقرر فتح باب التسجيل لدور ما يو ٢٠٢٥ للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بدء من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٣ حتى الجمعة ٢٠٢٥/٥/٢.

وطالبت الكلية الطلاب الراغبين في التسجيل الحضور يوميًا إلى مقر إدارة التعليم المفتوح والتعلم المدمج بالكلية خلال الفترة المذكورة أعلاه.

وفي سياق متصل ناقش مجلس جامعة عين شمس الإستعداد لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى مع التأكيد على الكليات على سرعة الانتهاء من الجداول الدراسية كذلك الانتهاء من متطلبات الجامعة للطلاب ( المواد التكميلية - التربية العسكرية - محو الأمية وغيرها

كذلك التأكيد على وجود أعضاء هيئة التدريس والعاملين على رأس العمل أثناء الإمتحانات، وكذا التنبيه على الملاحظين بكافة التعليمات الخاصة بانضباط أعمال الإمتحانات حرصًا على تنظيم سير أعمالها.

كما تناولت الجلسة ضرورة مراعاة طبيعة الورقة الإمتحانية فى ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٥/٢/٢٢م بشأن تحديد الفئات المستفيدة من الورقة الاختبارية الموضوعية بناءً على أسس علمية تتناسب مع خصائص كل منهم، بالتنسيق مع مركز الطلاب ذوى الإعاقة وإدارة تطوير التعليم (القياس والتقويم).

كذلك التأكيد على إدارات شئون التعليم والطلاب بالكليات بضرورة مراجعة بيانات الطلاب بالفرق النهائية بالنسبة للطالب المصرى من شهادة الميلاد والطالب الوافد من جواز السفر قبل إعلان نتيجة الفرق النهائية وإجراء التعديلات المطلوبة.

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