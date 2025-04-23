الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني يحدد شرط التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

عراقجي،فيتو
عراقجي،فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاربعاء، إنه إذا كان مطلب أمريكا الوحيد عدم امتلاكنا سلاحا نوويا فيمكن تحقيق ذلك.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: إذا كانت لدى الأمريكيين مطالب أخرى غير عملية وغير منطقية فمن الطبيعي أن نواجه مشكلة.

وتابع عراقجي فور وصوله الي الصين: إذا تخلت أمريكيا عن المطالب المستحيلة فيمكن التوصل الي اتفاق.

وأضاف: "إذا واصل الجانب الأمريكي نهجه البناء وتجنب التمسك بمطالب غير واقعية ومستحيلة، فأنا واثق من أننا سنتمكن في نهاية المطاف من التوصل إلى اتفاق جيد".

كما أشار وزير الخارجية الإيراني الي أن محاولات النظام الإسرائيلي وبعض جماعات المصالح الخاصة إفشال المسار الدبلوماسي واضحة.


وفيما يخص دور الصين في هذه المفاوضات، أوضح عراقجي أن "الصين لطالما اتخذت مواقف بناءة، وقد دعمت سير المفاوضات الجارية، كما أعلنت استعدادها للمساهمة في دفع عجلة الحوار، وهو ما سيتضح بشكل أكبر خلال هذه الزيارة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران عراقجي جولة وزير الخارجية الإيراني

مواد متعلقة

مفاوضات مسقط، عراقجي يعرض مواقف طهران على نظيره العماني لنقلها إلى الوفد الأمريكي

قبل ساعات من انطلاقها، خامنئي يمنح عراقجي "صلاحيات كاملة" في المفاوضات مع أمريكا
ads

الأكثر قراءة

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

رغم الإساءة، الخطيب يطالب بعودة مدير نادي جرين هيلز إلى منصبه

حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الذهب يتراجع 3% بالأسواق العالمية إلى 3279 دولار للأونصة

استدعاء مدير الطب البيطري بطنطا للتحقيق في واقعة مقتل كلب "هاسكي"

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قانون جديد للسيطرة على الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية