وزير الخارجية الإيراني يحدد شرط التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاربعاء، إنه إذا كان مطلب أمريكا الوحيد عدم امتلاكنا سلاحا نوويا فيمكن تحقيق ذلك.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: إذا كانت لدى الأمريكيين مطالب أخرى غير عملية وغير منطقية فمن الطبيعي أن نواجه مشكلة.

وتابع عراقجي فور وصوله الي الصين: إذا تخلت أمريكيا عن المطالب المستحيلة فيمكن التوصل الي اتفاق.

وأضاف: "إذا واصل الجانب الأمريكي نهجه البناء وتجنب التمسك بمطالب غير واقعية ومستحيلة، فأنا واثق من أننا سنتمكن في نهاية المطاف من التوصل إلى اتفاق جيد".

كما أشار وزير الخارجية الإيراني الي أن محاولات النظام الإسرائيلي وبعض جماعات المصالح الخاصة إفشال المسار الدبلوماسي واضحة.



وفيما يخص دور الصين في هذه المفاوضات، أوضح عراقجي أن "الصين لطالما اتخذت مواقف بناءة، وقد دعمت سير المفاوضات الجارية، كما أعلنت استعدادها للمساهمة في دفع عجلة الحوار، وهو ما سيتضح بشكل أكبر خلال هذه الزيارة".

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