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محافظات

البلشي: نجحنا في ملفات كثيرة ولا يجوز ربط البدل بالانتخابات

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

التقى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بأعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية، في إطار جولته الانتخابية بانتخابات التجديد النصفي والذي يترشح فيها على نفس المقعد.

وجاء ذلك بحضور أعضاء من مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ووكلاء المجلس  خالد الأمير، شوكت سعد، هدى الساعاتي، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية. 

كما حضر اللقاء محمد سعد وكيل النقابة للتدريب والمرشح في الانتخابات، عمرو بدر، إيمان عوف المرشحين في انتخابات التجديد النصفي. 

 

وأكد خالد البلشي، أنه يجب الحفاظ على المكتسبات التي حققتها النقابة واستكمال ما بدأناه منذ عامين في تقديم خدمات للزملاء الصحفيين سواء في الإسكان أو العلاج، وذلك بالإضافة إلى ملف الحريات وتطوير النقابة والعمل علي تحسين أوضاع المهنه والصحفيين، والعمل على تشريعات جديدة.

وأوضح البلشي، أن مسألة البدل لا يجب أن ترتبط بالانتخابات، وجرى تقديم طلبات لوزارة المالية بزيادة سنوية مقننة لا ترتبط بالأشخاص، لافتا إلى أننا نجحنا في أن يؤدي المنافسون نفس خطابنا وينحازوا معنا للمهنة والمهنية.

وأشار البلشي، إلى أننا نعمل في ملف نادي الصحفيين مع عدة جهات وبينها المحافظة لإنشاء نادٍ يليق بالصحفيين ومن الممكن أن يكون هناك عقد ثلاثي.

وقدم محمد سعد، وكيل النقابة للتدريب، كشف حساب عن فترة توليه والتي بدأها منذ أن تولي فترته. واستطاع أن يحقق لأول مرة دخلا، مما أتاح لنا تطوير المركز ونقل التجربة إلى الإسكندرية بالعمل على تطوير مركز النقابة وإنشاء استوديو كنواة لهذا الأمر، والعمل على استفادة كافة الزملاء في المحافظات بالتدريب. 

وأضاف سعد، أنه جرى تنفيذ ١٢٥ تدريبا في مختلف فنون الصحافة، ووفرنا ٢٦٠٠ فرصة تدريبية، وجري تحقيق عوائد تبلغ مليون ونصف وما زلنا مستمرين في تقديم برامج مختلفة.

واستعرض عمر بدر، برنامجه الانتخابي، الذي يدور حول حرية الصحافة وحماية الصحفيين والعمل على تطوير المهنة والمحتوى ورفع القيود على الصحفيين والمؤسسات الصحفية. 

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